Немцы испугались предупреждения Путина и призвали Шольца изменить планы по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова ответить на угрозы со стороны западных стран, которые поставляют на Украину тяжёлую артиллерию.

"Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard", — сказал он.

Читатели немецкого издания Die Welt* прокомментировали предупреждение российского лидера и отметили, что канцлеру Германии Олафу Шольцу следует пересмотреть свои планы в отношении украинского конфликта. Комментаторы напомнили Берлину историческое прошлое Второй мировой войны и подчеркнули, что немецкие танки снова направились на Восток.

"Никакой военной помощи Украине! Лучше пошлите дипломатов", — призвал пользователь Сети.

Другой комментатор отметил, что НАТО следует прекратить расширять свои границы и вернуться к нормальным отношениям с Россией.

"К сожалению, "Минск-2" служил только для того, чтобы вооружить Украину и выиграть ей время", — сделал вывод читатель.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.