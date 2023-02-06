Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова ответить на угрозы со стороны западных стран, которые поставляют на Украину тяжёлую артиллерию.
"Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard", — сказал он.
Читатели немецкого издания Die Welt* прокомментировали предупреждение российского лидера и отметили, что канцлеру Германии Олафу Шольцу следует пересмотреть свои планы в отношении украинского конфликта. Комментаторы напомнили Берлину историческое прошлое Второй мировой войны и подчеркнули, что немецкие танки снова направились на Восток.
"Никакой военной помощи Украине! Лучше пошлите дипломатов", — призвал пользователь Сети.
Другой комментатор отметил, что НАТО следует прекратить расширять свои границы и вернуться к нормальным отношениям с Россией.
"К сожалению, "Минск-2" служил только для того, чтобы вооружить Украину и выиграть ей время", — сделал вывод читатель.
*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.