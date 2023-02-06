Walla: Украина призвала Израиль осудить действия РФ и выдать ей кредит на $500 млн

Власти Украины перед визитом главы МИД Израиля Эли Коэна в страну потребовали от Иерусалима публично осудить российскую спецоперацию и предоставить Киеву кредит. Об этом пишет Walla, ссылаясь на украинских и израильских политиков.

По информации издания, Украина попросила Израиль одобрить ей займ на 500 миллионов долларов. Как отмечается в публикации, украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает на то, что Иерусалим поддержит придуманный им "мирный план" урегулирования конфликта.

Ещё одно требование Киева — разместить в израильских медучреждениях военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые получили ранения во время боевых действий, сказано в статье.

Источник издания в украинских политических кругах убеждён: если власти Израиля согласятся на все эти условия, они продемонстрируют искреннюю поддержку.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство рассматривает вопрос предоставления помощи киевскому режиму.