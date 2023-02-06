Как только Берлин согласился поставить Украине танки, в Евросоюзе и на Западе перестали отвечать на запросы и "воцарилась тишина", заявил генеральный секретарь входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт.
По его словам, правительство страны ежедневно поднимает вопрос о "зеркальных" поставках тяжёлой техники украинским военным.
"Теперь мы видим, что Германия взяла на себя конкретные обязательства, что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало очень тихо", — заявил Кюнерт немецкой прессе.
Он подчеркнул, что страны ЕС так и не взяли на себя обязательства по поставкам тяжёлой техники, тогда как Берлин оказался под существенным давлением.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент РФ Владимир Путин обещал не ликвидировать главу Украины Владимира Зеленского в ходе конфликта, заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет.