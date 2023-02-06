В США расшифровали послание Китая при помощи аэростата: сигнал Вашингтону о слабости

Китай подал чёткий сигнал Вашингтону о слабости США, запустив "разведывательный" аэростат над территорией страны, заявил влиятельный сенатор-республиканец Марко Рубио. По мнению американского политика, Пекин "точно знал" о местонахождении шара и зачем он "висит" над Штатами.

Как подчеркнул Рубио, за запуском аэростата стояло послание.

"Они понимали, что (аэростат. — Прим. ред.) будет замечен, они знали, что правительству США придётся сообщить о нём, что люди увидят его в небе, — заявил сенатор в эфире ABC. — Чтобы показать, что Соединённые Штаты — это когда-то великая сверхдержава, которая опустошена, она находится в упадке".

Ранее Pravda.Ru цитировала ответ китайских властей на нападки США о том, что аэростат предназначен для слежки и сбора разведданных. Так, Пекин уточнил, что это никакой не прибор слежки, а лишь метеозонд, который унесло ветром.