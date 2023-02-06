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Military Watch: немецкие танки для Украины Leopard 1 устарели из-за слабого орудия

Мир

Танки Leopard 1, которые Германия намерена передать Украине, устарели из-за слабого орудия, заявили военные аналитики. По их данным, машины не смогут использоваться для боя снарядами натовского калибра.

Military Watch: немецкие танки для Украины Leopard 1 устарели из-за слабого орудия

Leopard 1 может вести огонь только 105-миллиметровыми снарядами, тогда как Запад ещё 40 лет назад перешёл на 120-миллиметровые танковые орудия.

"Основное орудие Leopard 1 старой нарезной конструкции не только имеет очень ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды", — заявили аналитики Military Watch.

Германия анонсировала поставки первых "Леопардов" в минувшую пятницу. Сколько именно Берлин намерен передать киевскому режиму танков, изготовленных в ещё в 80-ых годах, издание не уточнило.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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