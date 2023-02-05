Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте

28-летний капрал Сил обороны Новой Зеландии Доминик Брайс Эбилин воевал за ВСУ на линии фронта с двумя другими новозеландцами и американцем Джошуа Джонсом. Наёмники были прикреплены к 72-й мехбригаде украинской армии.

"Солдаты удачи" направились в сторону системы траншей на Угледарском фронте, которую заняли российские военные, заранее сообщив об этом командованию бригады. Однако ночная операция была сорвана из-за дружественного огня.

Эбилин был ранен в голову при попытке выйти из траншеи и был убит мгновенно. 24-летний ветеран армии США Джонс тоже погиб от огня ВСУ.

"До тех пор нам везло, но наша удача отвернулась в ту ночь. Один из них (украинцев. — Прим. ред.) позже сказал мне, что у них вышла из строя рация, и они не слышали призыва команды о помощи", — цитирует портал Nzherald.co.nz слова одного из наёмников.