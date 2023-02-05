28-летний капрал Сил обороны Новой Зеландии Доминик Брайс Эбилин воевал за ВСУ на линии фронта с двумя другими новозеландцами и американцем Джошуа Джонсом. Наёмники были прикреплены к 72-й мехбригаде украинской армии.
"Солдаты удачи" направились в сторону системы траншей на Угледарском фронте, которую заняли российские военные, заранее сообщив об этом командованию бригады. Однако ночная операция была сорвана из-за дружественного огня.
Эбилин был ранен в голову при попытке выйти из траншеи и был убит мгновенно. 24-летний ветеран армии США Джонс тоже погиб от огня ВСУ.
"До тех пор нам везло, но наша удача отвернулась в ту ночь. Один из них (украинцев. — Прим. ред.) позже сказал мне, что у них вышла из строя рация, и они не слышали призыва команды о помощи", — цитирует портал Nzherald.co.nz слова одного из наёмников.
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