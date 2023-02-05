Lidovky: западные танки могут не доехать до Украины из-за проблем с логистикой

Западные страны выполнили пожелание президента Украины Владимира Зеленского и пообещали отправить боевые танки в Киев. Однако у украинской армии есть большие логистические проблемы. Об этом заявил обозреватель чешского издания Lidovky Томаш Влах.

Глава киевского режима требует от Запада истребители, танки, бронетранспортёры и ракеты, но всё это нужно передать втайне от России, указал эксперт. По мнению Влаха, ВСУ не смогут сделать это успешно, поэтому вполне вероятно, что западные танки так и не доедут до передовой.

"Нужно учитывать, что внедрение западной бронетехники на украинском фронте будет сопровождаться другой, не менее важной, логистической "битвой" за быстроту поставок и бесперебойное снабжение боеприпасами, топливом и запчастями", — подчеркнул Влах.

Аналитик считает, что обеспечивать логистику будет больше людей, чем участвуют в боевых действиях против российской армии.