Западные страны выполнили пожелание президента Украины Владимира Зеленского и пообещали отправить боевые танки в Киев. Однако у украинской армии есть большие логистические проблемы. Об этом заявил обозреватель чешского издания Lidovky Томаш Влах.
Глава киевского режима требует от Запада истребители, танки, бронетранспортёры и ракеты, но всё это нужно передать втайне от России, указал эксперт. По мнению Влаха, ВСУ не смогут сделать это успешно, поэтому вполне вероятно, что западные танки так и не доедут до передовой.
"Нужно учитывать, что внедрение западной бронетехники на украинском фронте будет сопровождаться другой, не менее важной, логистической "битвой" за быстроту поставок и бесперебойное снабжение боеприпасами, топливом и запчастями", — подчеркнул Влах.
Аналитик считает, что обеспечивать логистику будет больше людей, чем участвуют в боевых действиях против российской армии.
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