Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что глава Минобороны Украины Алексей Резников займёт пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Военное ведомство возглавит начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

По словам Арахамии, перевод Резникова на другую должность позволит усилить военно-промышленное сотрудничество.

"Буданов возглавит министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени", — написал Арахамия в своём Telegram-канале.

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