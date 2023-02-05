В Краматорск представителями СБУ доставлены западные журналисты, которые будут освещать "военные преступления" РФ

По приглашению СБУ в Краматорск прибыли западные журналисты, которые должны будут написать о взрывах в городских учреждениях, якобы устроенных Россией. Об этом проинформировали в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

В ведомстве рассказали, что киевские власти занимаются подготовкой провокации в Краматорске, в ходе которой в городской больнице, нарко- и онкодиспансерах города раздадутся взрывы. Они, по замыслу организаторов, должны стать поводом для обвинения России в "военных преступлениях".

"В сопровождении сотрудников СБУ в город Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, которые сейчас заселены в гостинице "Сапфир" (ул. Врачебная, д. 35). При этом персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы", — проинформировали сотрудники штаба.

До этого в ведомстве пояснили, что целью провокации в Краматорске должно стать ускорение передачи Киеву дальнобойного западного вооружения.