Во время первой встречи Владимира Путина и экс-премьера Израиля Нафтали Беннета в Сочи российский лидер предложил выпить водки. Об этом рассказал сам Беннет в интервью на YouTube-канале.
По его словам, это произошло примерно за два месяца до начала конфликта на Украине. Главы государств пять-шесть часов говорили на разные темы и обсуждали военную историю.
Также Беннет добавил, что Путин позвал его в свои покои и достал алкоголь, предложив выпить. Однако вино у него было некошерное, поэтому пришлось согласиться на водку, заметил бывший израильский премьер.
В том же интервью Беннет заявил, что Путин в начале спецоперации дал ему обещание не ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.
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