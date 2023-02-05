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Беннет вспомнил, как Путин поил его водкой за два месяца до начала СВО

Мир

Во время первой встречи Владимира Путина и экс-премьера Израиля Нафтали Беннета в Сочи российский лидер предложил выпить водки. Об этом рассказал сам Беннет в интервью на YouTube-канале.

Беннет вспомнил, как Путин поил его водкой за два месяца до начала СВО

По его словам, это произошло примерно за два месяца до начала конфликта на Украине. Главы государств пять-шесть часов говорили на разные темы и обсуждали военную историю.

Также Беннет добавил, что Путин позвал его в свои покои и достал алкоголь, предложив выпить. Однако вино у него было некошерное, поэтому пришлось согласиться на водку, заметил бывший израильский премьер.

В том же интервью Беннет заявил, что Путин в начале спецоперации дал ему обещание не ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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