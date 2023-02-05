В Киеве назвали фикцией слова экс-премьера Израиля о том, что Путин обещал не убивать Зеленского

Представители киевского режима отреагировали на слова экс-премьера Израиля Нафтали Беннета, который заявил в интервью, что российский лидер Владимир Путин пообещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского, после чего последний покинул свой бункер.

"Возникают странные инсайды эксов о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но всё это фикция", — написал в соцсетях советник Зеленского Михаил Подоляк.

По его мнению, за "вторжением" России на Украину стоит не "расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции.

По этому поводу высказался также и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат призвал не верить Путину, так так он якобы многое обещал, но всё время обманывал, и это было частью его плана.