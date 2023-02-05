Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на слова экс-премьера Израиля Нафтали Беннета, что президент России Владимир Путин в начале спецоперации пообещал не ликвидировать Владимира Зеленского.
По мнению сенатора, свергнут Зеленского сами украинцы, поскольку он всего лишь актёр, играющий трагичную роль для своего народа.
"Зеленский остался руководителем "95-го квартала". (...) Я думаю, что с Зеленским разберется сам народ Украины, когда будет свергать этот режим", — заявил Джабаров в беседе с ТАСС.
Политик считает, что украинский лидер осознаёт, что эта должность станет для него последней. Украинцы рано или поздно сами захотят сменить режим, заключил сенатор.
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