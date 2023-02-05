Захарова: Евросоюз задолго до 2022 года посылал своих военных на Украину

Военные из стран Евросоюза появились на Украине не в 2022 году, а задолго до этого. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наёмников", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель ведомства подчеркнула, что процесс отправки военнослужащих из стран ЕС происходил задолго до 2022 года.

Ранее Захарова отметила, что Запад ведёт себя крайне лицемерно, призывая стороны украинского конфликта к миру, и при этом продолжая накачивать Киев оружием и делая всё возможное для эскалации.