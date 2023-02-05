Очевидец заявил о подробностях уничтожения китайского аэростата: в небо взлетели самолёты ВВС США

США сбили китайский зонд, попавший ранее в их воздушное пространство. Шар упал близ восточного побережья Соединённых Штатов, он был ликвидирован. Появились подробности уничтожения объекта.

Очевидец из города Мертл-Бич сообщил журналистам CNN, что перед падением шара над штатами Северная и Южная Каролина летали самолёты ВВС США. Житель рассказал, что в небе было три или четыре истребителя. После раздавшегося взрыва шар пропал. Горожане были напуганы произошедшим, поскольку боялись, что объект упадёт на них.

На данный момент идут поиски обломков аэростата. Их хотят извлечь из воды и уничтожить.

Напоминаем, что Китай утверждает, что объект был метеорологическим зондом, который из-за непогоды улетел в сторону США.