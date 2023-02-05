Украинский пропагандист Дмитрий Гордон* в интервью местному телеканалу пожаловался, что "в кармане остались последние 20 тысяч долларов".
По его словам, вся недвижимость журналиста перестала приносить деньги, а те небольшие доходы с аренды, которые остались, уходят на оплату "огромных коммунальных платежей".
"Пришлось продать мой Maybach знаменитый, сейчас продаю свой Mercedes, потому что (финансов. — Прим. ред.) не хватает", — признал Гордон*.
Ранее стало известно, что польский предприниматель, который приютил беженцев с Украины в своём отеле, был оштрафован за "оскорбление украинцев по национальному признаку".
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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