Бывший глава правительства Израиля заявил, что российские власти ещё в марте пообещали не прикладывать усилия для ликвидации Владимира Зеленского.
"Всё правильно. Вешать будем потом", — прокомментировал новость ополченец и блогер Александр Жучковский.
Он предположил, что после разгрома ВСУ украинский президент предпочтёт сбежать в США, чтобы укрыться от возмездия. Зеленский может остаться на родине, если Россия даст возможность Украине "существовать в западных областях".
"Будет Зеля маленьким злобным фюрером маленького злобного государствишка. Вторая Польша будет, нищая и глупая", — резюмировал Жучковский.
Ранее американский военный эксперт назвал два главных минуса немецких танков Leopard.
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Вашингтон "поставил Крым под прицел" ВСУ.