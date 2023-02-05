Жучковский одобрил гарантии безопасности Зеленскому: Правильно, вешать будем потом

Бывший глава правительства Израиля заявил, что российские власти ещё в марте пообещали не прикладывать усилия для ликвидации Владимира Зеленского.

"Всё правильно. Вешать будем потом", — прокомментировал новость ополченец и блогер Александр Жучковский.

Он предположил, что после разгрома ВСУ украинский президент предпочтёт сбежать в США, чтобы укрыться от возмездия. Зеленский может остаться на родине, если Россия даст возможность Украине "существовать в западных областях".

"Будет Зеля маленьким злобным фюрером маленького злобного государствишка. Вторая Польша будет, нищая и глупая", — резюмировал Жучковский.

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