Польского бизнесмена, приютившего 40 беженцев, оштрафовали за "оскорбление украинцев"

Польского предпринимателя Ежи Анджеевского, который предоставил кров 40 украинским беженцам, обвинили в ксенофобии и "оскорблении украинцев" по национальному признаку за посты в социальных сетях.

Специалисты "Центра мониторинга расистского и ксенофобного поведения" заявили на бизнесмена в полицию за серию публикаций на собственной странице. Правоохранители устроили обыск в доме у Анджеевского, изъяли мобильный телефон, но, по словам предпринимателя, Ничего не нашли.

"Я противник, враг Бандеры, точно так же, как я противник и враг Адольфа Гитлера. Я иногда делился этими суждениями в постах", — рассказал мужчина изданию Kresy.pl.

Невзирая на отсутствие доказательств, суд обвинил мужчину, который позволил гражданам Украины бесплатно жить в своём отеле, в публичном оскорблении "лиц украинского происхождения" и обязал выплатить штраф в размере 1,5 злотых (24 тысячи рублей).