Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не угрожал ни ему лично, ни стране, которой он руководит.
По словам Шольца, у него с Путиным совершенно разные взгляды на украинский конфликт. При этом он подчеркнул: телефонные переговоры позволяют сохранять связь между странами и прояснять позиции сторон.
"Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии", — отметил канцлер в интервью Bild*.
В конце января экс-премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что Путин якобы пригрозил ему ракетным ударом во время одного из разговоров по телефону. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это высказывание британского политика ложью.
* На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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