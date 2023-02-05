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Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Путин не угрожал по телефону ни ему, ни Германии

Мир

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не угрожал ни ему лично, ни стране, которой он руководит.

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Путин не угрожал по телефону ни ему, ни Германии

По словам Шольца, у него с Путиным совершенно разные взгляды на украинский конфликт. При этом он подчеркнул: телефонные переговоры позволяют сохранять связь между странами и прояснять позиции сторон.

"Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии", — отметил канцлер в интервью Bild*.

В конце января экс-премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что Путин якобы пригрозил ему ракетным ударом во время одного из разговоров по телефону. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это высказывание британского политика ложью.

* На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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