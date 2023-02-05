Правительство Дании не может выстоять перед всё более ультимативными требованиями Киева, заявил посол России в стране Владимир Барбин.
По его словам, киевский режим давно использует против партнёров инструменты шантажа и ультиматумов.
"Дания стремится содействовать сближению ЕС и Украины. В каких это будет форматах, говорить преждевременно. Копенгаген сегодня не в состоянии устоять перед всё более ультимативными требованиями и просьбами Киева", — пояснил посол РИА Новости.
Ранее Киев потребовал от Дании содействия для Украины в вопросе вступления в Евросоюз. Кроме того, Копенгаген анонсировал передачу 19 самоходных установок CAESAR для ВСУ.
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