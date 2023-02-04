Кушнир: в офисе Зеленского дали приказ начать обыски у Кличко и его окружения

Украинские силовики получили приказ для начала обыска у мэра Киева Виталия Кличко и его окружения. Об этом сообщает политический эксперт Светлана Кушнир.

Она пишет, что "люди в масках" могут посетить Кличко с ближайшего понедельника.

Причина, по мнению аналитика, в том, что мэр вызывает раздражение у офиса президента своими международными связями с Евросоюзом и США, а также влиянием в Киеве.

Последней каплей для для президента Украины Владимира Зеленского стало то, что Кличко поднял три десятка мэров и привёз их на суд во Львов поддержать мэра Чернигова, добавила политолог.

Ранее Кличко дал интервью немецкому изданию в воронке от ракеты "Кинжал" и отверг возможность переговоров с Россией.