Украинские силовики получили приказ для начала обыска у мэра Киева Виталия Кличко и его окружения. Об этом сообщает политический эксперт Светлана Кушнир.
Она пишет, что "люди в масках" могут посетить Кличко с ближайшего понедельника.
Причина, по мнению аналитика, в том, что мэр вызывает раздражение у офиса президента своими международными связями с Евросоюзом и США, а также влиянием в Киеве.
Последней каплей для для президента Украины Владимира Зеленского стало то, что Кличко поднял три десятка мэров и привёз их на суд во Львов поддержать мэра Чернигова, добавила политолог.
Ранее Кличко дал интервью немецкому изданию в воронке от ракеты "Кинжал" и отверг возможность переговоров с Россией.
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