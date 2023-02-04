Депутат Рады Вениславский назвал военные объекты Москвы законными целями Украины

Украина готова наносить удары по целям на российской территории, об этом заявил член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Фёдор Вениславский.

По его словам, осенью Киеву не хватило 100 танков, чтобы захватить республики Донбасса. Однако сейчас пришло время атаковать американскими ракетами всю территорию Россию, включая Москву, указал он.

Некоторые чиновники Запада считают, что Украина должна воздержаться от таких ударов. По мнению Вениславского, подобные слова — "идея из параллельного мира".

"Являются ли места, где Россия хранит свои ракеты, законными военными целями? Конечно, без вопросов. Любой командный пункт в российской столице является законной военной целью. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы атаковать их", — объяснил свою позицию Вениславский в интервью Bild*.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.