NYT: Европа упустила шанс избавиться от влияния США из-за конфликта на Украине

Европейцы упустили возможность усилить собственную оборону и не смогли выйти из зависимости от США в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявил обозреватель Стивен Эрлангер в статье американского издания The New York Times. Публицист сослался на мнение дипломатов и экспертов.

По словам автора материала самым большим вызовом европейской безопасности после окончания холодной войны являются боевые действия на Украине. И этот конфликт усилил военную зависимость Европы от Соединённых Штатов.

Автор утверждает, что реакцией на спецоперацию РФ на Украине руководили США. Они организовали военную помощь, мобилизовали союзников, а также поставили украинской армии больше всего военной техники и разведданных.

Европейским странам приходится пользоваться готовыми решениями из-за отсутствия интереса к оборонной системе, что создаёт почву для приобретения оружия американского производства, пишет Эрлангер.