Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время уйдет в отставку. Это связано с ослаблением позиций Демократической партии и лично президента США Джо Байдена. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Эксперт считает, что Байдена на второй срок уже не рассматривают из-за состояния здоровья. Кроме того, его сын Хантер ухудшил рейтинг родителя своими коррупционными скандалами.
Бывший советник Кучмы отмечает, что экс-президент США Дональд Трамп уже начал обрабатывать сторонников Байдена, обещая им места в конгрессе в случае поддержки.
Если Трамп придёт к власти, то поставки оружия Украине прекратятся. Он уже озвучил свою позицию и желание поскорее договориться с Россией дипломатическим путём.
Ранее Pravda.Ru писала, что Служба внешней разведки обнаружила на флешке монтажника интернет-сетей сотни фотографий голых детей.
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