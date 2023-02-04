Экс-советник Кучмы Соскин предсказал отставку Зеленского после смещения Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время уйдет в отставку. Это связано с ослаблением позиций Демократической партии и лично президента США Джо Байдена. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Эксперт считает, что Байдена на второй срок уже не рассматривают из-за состояния здоровья. Кроме того, его сын Хантер ухудшил рейтинг родителя своими коррупционными скандалами.

Бывший советник Кучмы отмечает, что экс-президент США Дональд Трамп уже начал обрабатывать сторонников Байдена, обещая им места в конгрессе в случае поддержки.

Если Трамп придёт к власти, то поставки оружия Украине прекратятся. Он уже озвучил свою позицию и желание поскорее договориться с Россией дипломатическим путём.

Ранее Pravda.Ru писала, что Служба внешней разведки обнаружила на флешке монтажника интернет-сетей сотни фотографий голых детей.