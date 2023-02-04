Sabah: власти США столкнулись с сильными странами, на которые не действуют угрозы Вашингтона

Соединённые Штаты применяли множество методов для расширения своего влияния и присутствия в других государствах (санкции, военные вторжения, государственные перевороты). Однако Вашингтон на сегодняшний день имеет всего один козырь — язык угроз, но даже он уже не пугает. Об этом заявили аналитики издания Sabah.

Сейчас Вашингтон снова начал угрожать: вопрос касается продажи истребителей F-16, которые уже давно ждёт Анкара. Для выполнения просьбы был поставлен ультиматум: Турция должна позволить Швеции войти в состав НАТО.

Представитель Эрдогана Ибрагим Калын считает, что не следует ставить на одну ступень членство данных государств в Североатлантическом альянсе и покупку F-16. Он отметил, что Анкара не изменит свою позицию, а ВС страны в таком случае обойдутся и без истребителей F-16 и найдут им альтернативу.