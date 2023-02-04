Львовская клиника Минобороны Украины находится в ужасном состоянии. Об этом заявил солдат ВСУ Мирослав Откович в социальных сетях. По его словам, в очереди к врачам стоят сотни бойцов, у многих ампутированы конечности. Однако условия в больнице совершенно непригодные для ожидания — лифт не работает, туалет не предназначен для нужд раненых.
Публикация солдата вызвала бурную реакцию среди других пользователей Сети, которые отметили, что аналогичная ситуация наблюдается в Житомире, Полтаве, Киеве.
"Повсюду очереди и долгое ожидание, везде обесценивающее отношение врачей", — написал Откович.
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