Боевик ВСУ рассказал о проблемах, с которым он столкнулся в клиниках Украины

Львовская клиника Минобороны Украины находится в ужасном состоянии. Об этом заявил солдат ВСУ Мирослав Откович в социальных сетях. По его словам, в очереди к врачам стоят сотни бойцов, у многих ампутированы конечности. Однако условия в больнице совершенно непригодные для ожидания — лифт не работает, туалет не предназначен для нужд раненых.

Публикация солдата вызвала бурную реакцию среди других пользователей Сети, которые отметили, что аналогичная ситуация наблюдается в Житомире, Полтаве, Киеве.

"Повсюду очереди и долгое ожидание, везде обесценивающее отношение врачей", — написал Откович.