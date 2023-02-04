Жители Одесской области сообщили о целой серии взрывов и делятся в соцсетях фотографиями высокого столба дыма. Власти региона заявили, что волноваться одесситам не о чем.
По словам украинцев, после взрывов произошёл пожар на электроподстанция в Усатово, в нескольких километрах от портового города. Эксперты предполагают, что происшествие вызвано неполадками в связи с общей деградацией энергосистемы страны из-за систематических российских ударов.
Местные журналисты обратились за разъяснениями к главе военной администрации Одесской области, но Сергей Братчук ответил, что "никакой паники поднимать не нужно, так как в Березовском районе осуществили подрыв боеприпасов времён Второй мировой войны".
Ранее бразильский эксперт пришёл к выводу, что Россия незаметно разоружает НАТО с помощью украинского кризиса.
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США хотят воплотить в жизнь "теорию большого взрыва".