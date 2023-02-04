Глава Китая Си Цзиньпин приказал армии готовиться к военной операции на Тайване, заявил глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс.
Так, по мнению Бёрнса, КНР может атаковать полуостров в 2027 году.
"Это не значит, что он решил осуществить вторжение в 2027, но это напоминание о серьёзности его ориентиров и амбиций. Наши выводы в ЦРУ сводятся к тому, что я бы не стал недооценивать амбиции председателя Си Цзиньпина в отношении Тайваня", — заявил глава ЦРУ во время выступления в Джорджтаунском университете.
Согласно каким сведениям, американская разведка сделала такой вывод, Бёрнс умолчал.
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