Глава Китая Си Цзиньпин приказал армии готовиться к военной операции на Тайване, заявил глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс.

Так, по мнению Бёрнса, КНР может атаковать полуостров в 2027 году.

"Это не значит, что он решил осуществить вторжение в 2027, но это напоминание о серьёзности его ориентиров и амбиций. Наши выводы в ЦРУ сводятся к тому, что я бы не стал недооценивать амбиции председателя Си Цзиньпина в отношении Тайваня", — заявил глава ЦРУ во время выступления в Джорджтаунском университете.