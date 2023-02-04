Украинские беженцы в Европе завидуют уровню жизни россиян

Граждане Украины, бежавшие в Европу, всё чаще жалуются на условия существования, рассказал писатель и журналист Александр Неукропный.

"Условия проживания в той же Германии они сопоставляют с тем, как в России и на Украине живут преступники, вышедшие по условно-досрочному освобождению", — пояснил он в своём Telegram-канале.

По словам беженцев, им нужно получать разрешение властей, чтобы навестить знакомых в соседском регионе, иначе их лишат пособий и наложат штраф.

Украинцев неприятно поразили цены и низкое качество услуг в европейских городах, а также стоимость интернета, электроэнергии и газа.

"В ожидании "красивой и сытой" жизни беженцы возмущаются тем, что россияне живут обычной жизнью, не испытывая обещанных Западом проблем", — резюмировал Неукропный.

Ранее немецкий журналист пояснил, что власти ЕС обманывают граждан Украины, обещая принять страну в Евросоюз в обозримом будущем.