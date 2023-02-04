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Вашингтон впервые в истории передал Киеву конфискованные деньги у россиянина: миллионы долларов

Мир

Впервые в истории американские власти "передали" киевскому режиму конфискованные средства у российского гражданина в размере $5,4 млн, сообщил Генпрокурор США Меррик Гарланд. Речь идёт о деньгах бизнесмена Константина Малофеева.

Вашингтон впервые в истории передал Киеву конфискованные деньги у россиянина: миллионы долларов

"Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования на Украине", — заявил Гарланд на брифинге в Министерстве юстиций США.

Присутствующий Генпрокурор Украины Андрей Костин, который присутствовал на мероприятии лично, заявил, что украинский народ "никогда этого не забудет".

"Мы благодарны Соединённым Штатам за решительные меры и поддержку. Украинский народ никогда этого не забудет", — сказал Костин.

При этом украинский прокурор не уточнил, куда конкретно пойдут средства российского бизнесмена и будет ли Киев как-то за них отчитываться.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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