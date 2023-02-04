Fox News: передача Украине истребителей F-16 — прямой путь к обмену ядерными ударами

Требование сенатора Линдси Грэма отправить Украине истребители F-16 не что иное, как абсолютное "помешательство", заявил в прямом эфире Fox News ведущий Такер Карлсон.

Как подчеркнул Карлсон, такой шаг — прямой путь к обмену ядерными ударами между мировыми державами.

"Оснащение украинской армии истребителями F-16 означало бы прямую вовлечённость Америки в конфликт против вооружённой ядерным оружием России, — заявил Карлсон в эфире Fox News. — Это прямая и, возможно, очень короткая дорожка до обмена ядерными ударами".

Как подчеркнул ведущий, Грэм, который яро требует передать Киеву истребители, находится в "помешательстве", а судьба американцев в контексте такого шага его совершенно не волнует.