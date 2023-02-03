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РБК: США не сбивают китайский аэростат из-за сложности для систем ПВО

Мир

Военный эксперт Юрий Лямин считает, что США не готовы сбивать китайский разведывательный шар "у всех на глазах", так как боятся совершить ошибку. Аэростат находится на значительной высоте, поэтому ракеты систем противовоздушной обороны (ПВО) не смогут достать объект, указал он.

РБК: США не сбивают китайский аэростат из-за сложности для систем ПВО

"При этом камеры, которые на нём установлены, могут давать картинку значительно лучше, чем на спутниках. Другое дело — сделать аэростат, который сможет летать на такой высоте, не очень просто", — отметил Лямин в беседе с РБК.

Военный эксперт Василий Кашин напомнил, что Вашингтон использовал подобные аппараты для разведки над территорией СССР. Оболочка аэростата состоит из плотного материала, который плохо отражает радиолучи, объяснил он. 

"Очень сложно навести на такой аппарат зенитные и авиационные ракеты с радиолокационным наведением", — пояснил эксперт.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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