РБК: США не сбивают китайский аэростат из-за сложности для систем ПВО

Военный эксперт Юрий Лямин считает, что США не готовы сбивать китайский разведывательный шар "у всех на глазах", так как боятся совершить ошибку. Аэростат находится на значительной высоте, поэтому ракеты систем противовоздушной обороны (ПВО) не смогут достать объект, указал он.

"При этом камеры, которые на нём установлены, могут давать картинку значительно лучше, чем на спутниках. Другое дело — сделать аэростат, который сможет летать на такой высоте, не очень просто", — отметил Лямин в беседе с РБК.

Военный эксперт Василий Кашин напомнил, что Вашингтон использовал подобные аппараты для разведки над территорией СССР. Оболочка аэростата состоит из плотного материала, который плохо отражает радиолучи, объяснил он.

"Очень сложно навести на такой аппарат зенитные и авиационные ракеты с радиолокационным наведением", — пояснил эксперт.