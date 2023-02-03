Журналист Fox News сообщил о ликвидации на Украине наёмника из США Пита Рида

На Украине уничтожен американский наёмник и бывший морпех армии США Пит Рид. Об этом сообщил корреспондент телеканала Fox News в своих соцсетях со ссылкой на семью наёмника. По словам родным, это случилось накануне.

Где именно и при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

Ранее в Сети появились трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении в сентябре 2022 года. Тогда бойцы ВС РФ заняли оборону в доме, который наёмники начали штурмовать. Все они погибли.