Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с G7

Евросоюз усиливает санкционное давление на Россию. Об этом 3 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, ЕС вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты. В этом решении Евросоюз оказался солидарен с членами G7, которые ранее приняли аналогичное решение.

Также фон дер Ляйен пригрозила Москве новым пакетом санкций. По её утверждению, его объём составит 10 миллиардов евро.

По её мнению, речь идет о том, чтобы добиться "нулевой доступности" для России технологий. В частности, тех, которые применяются при изготовлении беспилотников.

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