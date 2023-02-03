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Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с G7

Мир

Евросоюз усиливает санкционное давление на Россию. Об этом 3 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, ЕС вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты. В этом решении Евросоюз оказался солидарен с членами G7, которые ранее приняли аналогичное решение.

Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с G7

Также фон дер Ляйен пригрозила Москве новым пакетом санкций. По её утверждению, его объём составит 10 миллиардов евро.

По её мнению, речь идет о том, чтобы добиться "нулевой доступности" для России технологий. В частности, тех, которые применяются при изготовлении беспилотников.

Ранее Pravda.Ru писала, что британцы требуют от Зеленского сдаться после предупреждения Путина.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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