Зеленский: Россия хочет реванша в конце февраля-начале весны

Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет реванша в конце февраля-начале весны, и хочет забрать восток Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Украина — ЕС".

"Мы уже готовимся. Разведка и военные — мы считаем, что будет усиливаться давление на востоке государства. Россия хочет реванша. Реванша хочет именно там, где не получилось. Хочет забрать восток. Наша задача — не дать такой возможности, не дать до момента усиления нашей армии соответствующим оружием. Считаю, что у нас есть все шансы", — высказался Зеленский.

Ранее украинский лидер также заявил, что Бахмут (Артёмовск) ВСУ сдавать не собираются, а начнут "освобождать" территории Донбасса, если Запад ускорит поставки дальнобойного оружия.