Захарова: Киеву не светит быстрое вступление в ЕС, на это уйдут десятки лет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла большому сомнению намерение Киева стать членом Евросоюза за два года.

Дипломат напомнила, что для некоторых стран-кандидатов, например, Турции, процесс получения членства в ЕС растянулся более чем на 30 лет.

Захарова напомнила слова представителей самого Евросоюза, сравнивших получения членства в ЕС с марафоном.

"На этот вопрос уже ответили в самом Евросоюзе — "Украина находится на расстоянии "световых лет" от членства в ЕС". На днях это еще раз подтвердили в Еврокомиссии — "членство в ЕС — это марафон, а не спринт". Как мы знаем, некоторые "атлеты" (Турция, к примеру) бегут уже более 30 лет", — сказала Захарова, слова которой размещены на сайте МИД РФ.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о желании Киева пройти подготовку к вступлению в ЕС за два года. Издание Politico написало, что в самом Евросоюзе не верят, что это возможно за столь короткий срок, а один из европейских дипломатов, на которого ссылается газета Pais, заявил, что на получения Киевом членства в ЕС уйдут "световые годы".