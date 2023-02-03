Onet: Украина проиграет через полгода из-за снарядного голода

Военно-промышленный комплекс России выпускает достаточное количество боеприпасов для продолжения спецоперации, тогда как Украина начинает ощущать дефицит снарядов, и уже через полгода эта проблема приведёт её к поражению, сообщает польский военный корреспондент Марцин Вырвал в статье для Onet.pl.

"… Примерно в июне у Запада возникнут проблемы с боеприпасами. Американцы говорят, что планируют увеличить производство ракет на 500-600%, но где-то через два года. У нас нет двух лет, у нас нет даже полугода", — отмечается в материале.

По словам Вырвала, Россия продолжит наращивать военные возможности и увеличивать выпуск боеприпасов. У российской армии остаётся ещё много вооружения, а численность населения РФ в три раза больше, чем у Украины.

Автор пишет, что США производят 15 тысяч снарядов в месяц, тогда как Вооружённые силы Украины расстреливают треть этой цифры ежедневно. Таким образом, украинская армия расходует 15 тысяч боеприпасов за три дня, подчеркнул эксперт.