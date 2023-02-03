Ситуация с китайским воздушным шаром прекрасна, в особенности нервной реакцией на неё американского общества. Получился лёгкий, практически безболезненный намёк на то, что неуязвимости в стратегическом плане не существует, даже у США, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.
Напомним, что высотный воздушный шар заметили в среду в штате Монтана, как сообщалось, он прилетел со стороны Алеутских островов. В Пентагоне считают, что аэростат мог быть запущен со шпионскими целями.
"Проблема же в том, что китайский шар — это как-то мало. Необходимо убедительно доказать американскому политическому истеблишменту и в целом обществу, что поддержка Украины может нанести им неприемлемый ущерб. И на фронте могут произойти большие перемены. Только сделать это должна Россия, а не Китай. И не при помощи шара", — отметил Пилько.
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