Пилько: Китайский воздушный шар показал, что даже у США есть уязвимости

Ситуация с китайским воздушным шаром прекрасна, в особенности нервной реакцией на неё американского общества. Получился лёгкий, практически безболезненный намёк на то, что неуязвимости в стратегическом плане не существует, даже у США, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Напомним, что высотный воздушный шар заметили в среду в штате Монтана, как сообщалось, он прилетел со стороны Алеутских островов. В Пентагоне считают, что аэростат мог быть запущен со шпионскими целями.

"Проблема же в том, что китайский шар — это как-то мало. Необходимо убедительно доказать американскому политическому истеблишменту и в целом обществу, что поддержка Украины может нанести им неприемлемый ущерб. И на фронте могут произойти большие перемены. Только сделать это должна Россия, а не Китай. И не при помощи шара", — отметил Пилько.