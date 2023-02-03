Представители британских ЧВК замечены в Средней Азии, возможно, они планируют вскоре "зажечь" Северный Афганистан. Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный журналист, автор проекта Wargonzo Семён Пегов.
По его информации, в Средней Азии ведут активную разведку британские частные военные компании. Разведчики одеты как туристы в стиле милитари и носят бороды.
Они интересуются медицинской системой, наличием западных компаний и дипломатических миссий США и Британии в азиатских странах, чтобы обозначить персонал для эвакуации в случае войны, отмечает репортёр.
Также разведчики строят маршруты быстрого перемещения от столиц государств к границе, интересуются наличием частных авиакомпаний и их возможностью совершать полёты при закрытии границ.
Всё это может указывать на скорое разжигание США и Британией войны в среднеазиатском регионе, полагает военкор.
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