Wargonzo: в Средней Азии ведут активную разведку британские ЧВК

Представители британских ЧВК замечены в Средней Азии, возможно, они планируют вскоре "зажечь" Северный Афганистан. Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный журналист, автор проекта Wargonzo Семён Пегов.

По его информации, в Средней Азии ведут активную разведку британские частные военные компании. Разведчики одеты как туристы в стиле милитари и носят бороды.

Они интересуются медицинской системой, наличием западных компаний и дипломатических миссий США и Британии в азиатских странах, чтобы обозначить персонал для эвакуации в случае войны, отмечает репортёр.

Также разведчики строят маршруты быстрого перемещения от столиц государств к границе, интересуются наличием частных авиакомпаний и их возможностью совершать полёты при закрытии границ.

Всё это может указывать на скорое разжигание США и Британией войны в среднеазиатском регионе, полагает военкор.