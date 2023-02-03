Экс-посол Франции в США Аро: Запад близок к войне с Россией

Экс-посол посол Франции в США Жерар Аро оценил вероятность победы Украины в рамках СВО.

По мнению Аро, Запад на данный момент максимально приблизился к прямому военному столкновению с Россией.

"Мы так много предпринимаем на стороне Украины, что не сможем согласиться с её проигрышем. Мы очень близки к войне с РФ, ведь поражение Киева станет поражением Запада и обернётся потерей его престижа в мире", — отметил дипломат в интервью RTS.

При этом он подчеркнул, что при нынешнем соотношении сил ВСУ навряд ли смогут нанести решающий удар по ВС РФ.

Аро признал, что вопрос о переговорах Киева и Москвы пока всерьёз не рассматривается, поэтому перед Западом открывается реальная перспектива затяжного конфликта.