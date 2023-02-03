В Германии заверили, что просто поддерживают Киев, а не участвуют в конфликте с Россией

В правительстве Германии услышали заявление российского лидера Владимира Путина, которое он сделал, выступая в Волгограде. Об этом проинформировал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Федеральное правительство (Германии), разумеется, приняло к сведению слова российского президента", — сказал Хебештрайт в ходе брифинга.

Хебештрайт подчеркнул, что Германия, наряду с другими странами, всего лишь поддерживает Украину, однако эта помощь не превращает её в одну из сторон конфликта.

Таким образом представитель немецкого правительства оправдал поставки вооружений Украине со стороны Германии.

"Но эти поставки… поддержка, а не участие в конфликте. И это, безусловно, российскому президенту совершенно известно", — добавил Хебештрайт.

Ранее Путин во время своей речи в Волгограде, сказал, что те, кто заставляет Германию принять участие в противостоянии с Россией в надежде победить, не сознают, что времена изменились и сегодняшняя война с РФ будет иной.