В правительстве Германии услышали заявление российского лидера Владимира Путина, которое он сделал, выступая в Волгограде. Об этом проинформировал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Федеральное правительство (Германии), разумеется, приняло к сведению слова российского президента", — сказал Хебештрайт в ходе брифинга.
Хебештрайт подчеркнул, что Германия, наряду с другими странами, всего лишь поддерживает Украину, однако эта помощь не превращает её в одну из сторон конфликта.
Таким образом представитель немецкого правительства оправдал поставки вооружений Украине со стороны Германии.
"Но эти поставки… поддержка, а не участие в конфликте. И это, безусловно, российскому президенту совершенно известно", — добавил Хебештрайт.
Ранее Путин во время своей речи в Волгограде, сказал, что те, кто заставляет Германию принять участие в противостоянии с Россией в надежде победить, не сознают, что времена изменились и сегодняшняя война с РФ будет иной.
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