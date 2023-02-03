Эксперт Ларс Берн: Россия начинает демилитаризацию НАТО из-за поставок оружия на Украину

Три года назад Россия анонсировала гиперзвуковые ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки. Ни у США, ни у Европы не эффективных систем для противостояния этому оружию, поэтому Западу не стоит провоцировать Москву. Об этом заявил шведский эксперт Ларс Берн.

"Так почему же, спрашивается, мы играем с огнём? Если Россия будет проигрывать войну с НАТО решающим образом, русские применят ядерное оружие, я в этом не сомневаюсь", — указал он.

Кроме того, у России самая лучшая противовоздушная оборона в мире, поэтому в случае полномасштабной войны российская территория пострадает меньше западных стран, подчеркнул специалист.

Берн назвал политику США и Европы "бестолковой", а НАТО — "подстрекателем войны". Россия придерживается определённой стратегии: отступление и сокрушительный удар. Однако западная пресса преподнесла первое как победу Украину, но это было ошибкой, подчеркнул эксперт.

"Украинцы понесли тяжёлые потери как в технике, так и в личном составе — тяжелейшие. Даже фон дер Ляйен как-то заявила, что Украина потеряла убитыми более 100 тысяч человек. Но поскольку она вроде как "проговорилась" и "раскрыла тайну", эту информацию тут же убрали", — напомнил он в интервью SwebbTV.

Берн отметил, что в начале военной спецоперации Москва назвала демилитаризацию Украины одной из своих целей. Однако сейчас Россия демилитаризует НАТО, поскольку западные страны истощили свои запасы, якобы помогая Киеву, заявил аналитик.