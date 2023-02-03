Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Исследование показало, что маски все-так не защищают от коронавируса
Снаряд гранатомётчика ВСУ отрикошетил от башни российского танка в зоне СВО
"Черную бухгалтерию" компании, связанной с "Укрнафтой" и "Укртатнафтой", обнаружила СБУ в Днепре
В Польше начали унижать украинцев размещением рекламных щитов
МИД Украины: Киев почти договорился по поводу поставок дальнобойных ракет
Гагин: у армии Украины нет возможностей для наступления ни на одном из направлений
Подоляк заявил, что Украина платит высочайшую цену за удержание Артёмовска
Певец Олег Газманов заявил, что его пытались заставить поддержать нацистский лозунг в Дубае
Депутат Рады Геращенко: Киев имитирует подготовку к вступлению в ЕС

Эксперт Ларс Берн: Россия начинает демилитаризацию НАТО из-за поставок оружия на Украину

Мир

Три года назад Россия анонсировала гиперзвуковые ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки. Ни у США, ни у Европы не эффективных систем для противостояния этому оружию, поэтому Западу не стоит провоцировать Москву. Об этом заявил шведский эксперт Ларс Берн.

Эксперт Ларс Берн: Россия начинает демилитаризацию НАТО из-за поставок оружия на Украину

"Так почему же, спрашивается, мы играем с огнём? Если Россия будет проигрывать войну с НАТО решающим образом, русские применят ядерное оружие, я в этом не сомневаюсь", — указал он.

Кроме того, у России самая лучшая противовоздушная оборона в мире, поэтому в случае полномасштабной войны российская территория пострадает меньше западных стран, подчеркнул специалист.

Берн назвал политику США и Европы "бестолковой", а НАТО — "подстрекателем войны". Россия придерживается определённой стратегии: отступление и сокрушительный удар. Однако западная пресса преподнесла первое как победу Украину, но это было ошибкой, подчеркнул эксперт.

"Украинцы понесли тяжёлые потери как в технике, так и в личном составе — тяжелейшие. Даже фон дер Ляйен как-то заявила, что Украина потеряла убитыми более 100 тысяч человек. Но поскольку она вроде как "проговорилась" и "раскрыла тайну", эту информацию тут же убрали", — напомнил он в интервью SwebbTV.

Берн отметил, что в начале военной спецоперации Москва назвала демилитаризацию Украины одной из своих целей. Однако сейчас Россия демилитаризует НАТО, поскольку западные страны истощили свои запасы, якобы помогая Киеву, заявил аналитик. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
Американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Знак зодиака 3 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
Никифорова: в США предложили устроить России "большой взрыв"
Politico: Шольц переживает, что НАТО не вступится за Германию в случае конфликта с РФ
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
NZZ: глава ЦРУ предлагал Киеву передать России часть территорий в обмен на мир
Последние материалы
Минздрав официально разрешил бомжам ночевать в приёмных отделениях больниц
Успех Китая или это другое: аэростат-шпион летает над США и Канадой
Подоляк заявил, что "сейчас не время" вести переговоры с Россией
Песков объяснил, почему спецоперация на Украине до сих пор продолжается
Песков назвал "уткой" данные о том, что ЦРУ предлагало РФ 20% территории Украины
МВД Украины начало формировать "Гвардию бомжей" для наступления на Россию
Актриса Александра Урсуляк призналась, что боялась выступать перед Пугачёвой
В Луганской Народной Республике заявили, что ВС России взяли под контроль Белогоровку
Эксперт Марамчина: разговаривать с детьми о сексе нужно открыто, учитывая их возраст
ВСУ попытались обстрелять нефтепровод "Дружба" в Брянской области — все ракеты сбил ЗРК "Панцирь"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников