NYT: лидеры ЕС прибыли в Киев только с символической поддержкой Зеленского

Европейские лидеры прибыли в столицу Украины лишь для символической поддержки президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дипломатов из стран ЕС.

По информации издания, руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель на личной встрече с Зеленским не смогут гарантировать ему скорое вступление Украины в ЕС. В материале сказано, что 27 государств, входящих в состав организации, не давали своё разрешение на подобные обещания.

Как подчёркивается в статье, рабочая поездка лидеров ЕС в Киев не ускорит присоединение Украины к блоку.

"Ожидается, что фон дер Ляйен и Мишель будут поощрять Украину, но не станут обещать ей место в Евросоюзе", — отметили авторы публикации.

Они предположили, что Зеленский будет разочарован разговором с европейскими дипломатами.