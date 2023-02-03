Американский лидер Джо Байден допустил смешную оговорку, рассказывая о сотрудниках своей администрации, передаёт Fox News.
По данным телеканала, инцидент произошёл, когда президент США выступал с речью об американском законодательстве, защищающем права малообеспеченных семей с работающими матерями.
"Более 50 процентов женщин в моей администрации — женщины", — неожиданно произнёс Байден.
Глава США допускает подобные оговорки уже не в первый раз. Ранее он пообещал американцам "ухудшить экономическое положение" государства с помощью закона о снижении инфляции.
Летом 2022 года Байден также заявил, что Североатлантический альянс угрожает "самому себе".
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