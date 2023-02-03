Байден оговорился, рассказывая о сотрудниках: "Более 50% женщин в администрации — это женщины"

Американский лидер Джо Байден допустил смешную оговорку, рассказывая о сотрудниках своей администрации, передаёт Fox News.

По данным телеканала, инцидент произошёл, когда президент США выступал с речью об американском законодательстве, защищающем права малообеспеченных семей с работающими матерями.

"Более 50 процентов женщин в моей администрации — женщины", — неожиданно произнёс Байден.

Глава США допускает подобные оговорки уже не в первый раз. Ранее он пообещал американцам "ухудшить экономическое положение" государства с помощью закона о снижении инфляции.

Летом 2022 года Байден также заявил, что Североатлантический альянс угрожает "самому себе".