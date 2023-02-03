В Киеве собрались "наказывать" проживающих в Крыму россиян в случае захвата полуострова

В Киеве всерьёз пытаются обсуждать некие перспективы "освобождения" Крыма и проведения на территории полуострова "чисток" в отношении граждан РФ.

Так, например, министр Украины по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Ирина Верещук заявила, что, кроме украинцев, крымских татар и других коренных народов, в Крыму находятся некие "колонизаторы из России", пишет "Военное обозрение".

Верещук пообещала "правовое наказание" для находящихся в Крыму в случае выявления совершения ими преступлений. Однако она не пояснила, о каких "преступлениях" и "наказаниях" идёт речь.

Добавим, сегодня власти Крыма сообщили, что в республике национализировано имущество украинских политиков и бизнесменов, всего порядка 500 объектов.