Руководитель Курганской области Вадим Шумков сказал, что Сербии не стоит становиться частью Европейского союза. Российский чиновник порекомендовал Белграду вступить в Евразийский экономический союз и присоединиться к нашей стране.
"Сербии надо заявить о намерении включить государство в ЕАЭС и в состав РФ", — отметил губернатор.
Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил, что власти страны отказываются передавать Киеву оружие и объявлять санкции в отношении Москвы. Из-за этого решения Белград лишился западных союзников, добавил президент.
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