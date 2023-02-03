Глава Курганской области предложил Сербии войти в состав России

Руководитель Курганской области Вадим Шумков сказал, что Сербии не стоит становиться частью Европейского союза. Российский чиновник порекомендовал Белграду вступить в Евразийский экономический союз и присоединиться к нашей стране.

"Сербии надо заявить о намерении включить государство в ЕАЭС и в состав РФ", — отметил губернатор.

Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил, что власти страны отказываются передавать Киеву оружие и объявлять санкции в отношении Москвы. Из-за этого решения Белград лишился западных союзников, добавил президент.