На заседании ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский принял решение сдать Артёмовск (Бахмут). Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
По информации политика, Пентагон оказал влияние на главу киевского режима и приказал оставить город из-за колоссальных потерь ВСУ. В ближайшее время из Артёмовска начнётся вывод солдат, которые остались в живых, сообщил Кива.
"В Киеве осознают, что фронт в Донбассе начал сыпаться и удержать его нет возможности, нехватка боекомплекта и личного состава катастрофическая", — указал он в своём Telegram-канале.
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