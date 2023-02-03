МИД Венгрии осадил американского посла: не надо указывать

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на критику американского посла Дэвида Прессмана на позицию Будапешта по украинскому вопросу и антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что США не касаются внутренние дела страны.

Ранее американский посол обвинил венгров в "противодействии" европейским рестрикциям против России.

"Никто не может извне указывать нам, как жить, поэтому не имеет значения, что гражданин другой страны — включая посла — думает о внутриполитических процессах в Венгрии", — заявил Сийярто на брифинге.

Он уточнил, что когда Венгрия "принимает послов", то рассчитывает на улучшение отношений и развитие внешнеполитического сотрудничества. А внутренние дела страны никого не касаются.