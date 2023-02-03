Гемпель: канцлер ФРГ Шольц должен одуматься и прекратить поддержку Киева

Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен одуматься и изменить свою позицию по поводу предоставления военной помощи киевскому режиму. Об этом заявил руководитель немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.

По его словам, если Шольц не скорректирует внешнюю политику Германии, то может войти в историю в качестве пособника украинского фашизма. Он также порекомендовал населению ФРГ "поставить на место мозги своим политикам", которые продолжают передавать технику Украине.

"Мы призываем Шольца одуматься, пока не поздно", — подчеркнул Гемпель в интервью РИА Новости.

Руководитель немецкой общины добавил, что ФРГ будет процветать лишь в случае сохранения дружеских отношений с РФ. В ином случае власти США уничтожат экономику Германии и не позволят ей стать одним из самых сильных государств во всём мире, заключил собеседник агентства.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предрёк конец политической карьере Шольца из-за его решения предоставить немецкие танки Leopard Киеву.