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Гемпель: канцлер ФРГ Шольц должен одуматься и прекратить поддержку Киева

Мир

Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен одуматься и изменить свою позицию по поводу предоставления военной помощи киевскому режиму. Об этом заявил руководитель немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.

Гемпель: канцлер ФРГ Шольц должен одуматься и прекратить поддержку Киева

По его словам, если Шольц не скорректирует внешнюю политику Германии, то может войти в историю в качестве пособника украинского фашизма. Он также порекомендовал населению ФРГ "поставить на место мозги своим политикам", которые продолжают передавать технику Украине.

"Мы призываем Шольца одуматься, пока не поздно", — подчеркнул Гемпель в интервью РИА Новости.

Руководитель немецкой общины добавил, что ФРГ будет процветать лишь в случае сохранения дружеских отношений с РФ. В ином случае власти США уничтожат экономику Германии и не позволят ей стать одним из самых сильных государств во всём мире, заключил собеседник агентства.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предрёк конец политической карьере Шольца из-за его решения предоставить немецкие танки Leopard Киеву.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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