США добиваются размещения оружия на Филиппинах для противостояния с Китаем

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита на Филиппины поднял вопрос об увеличении военных баз для размещения американского оружия на территории островов.

По мнению аналитиков, Штатам это необходимо для противостояния с Китаем. Ранее министр обороны побывал в Южной Корее, где обсуждалась та же самая тема.

"ВС Филиппин недавно стали участниками совместных с американскими силами учений. Войска США могут только временно размещаться на 8 филиппинских военных базах, — передают argumenti.ru. — США рассматривают Филиппины как важное в стратегическом отношении место для размещения своих сил с прицелом на грядущее вооружённое противостояние с Пекином".

По данным издания, Вашингтон начал готовиться к развитию сценария, для возможной войны с Китаем.