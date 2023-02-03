Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита на Филиппины поднял вопрос об увеличении военных баз для размещения американского оружия на территории островов.
По мнению аналитиков, Штатам это необходимо для противостояния с Китаем. Ранее министр обороны побывал в Южной Корее, где обсуждалась та же самая тема.
"ВС Филиппин недавно стали участниками совместных с американскими силами учений. Войска США могут только временно размещаться на 8 филиппинских военных базах, — передают argumenti.ru. — США рассматривают Филиппины как важное в стратегическом отношении место для размещения своих сил с прицелом на грядущее вооружённое противостояние с Пекином".
По данным издания, Вашингтон начал готовиться к развитию сценария, для возможной войны с Китаем.
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