Финны отказываются "ждать" Швецию для вступления в НАТО

Граждане Финляндии считают, что стране нет смысла ждать пока заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс ратифицирует Турция. Согласно опросу, более 50 процентов финнов уверены, что Хельсинки должны пойти в НАТО самостоятельно, передаёт EADaily.

Так, 53 процента респондентов заявили, что Стокгольм должен решать вопросы с Анкарой самостоятельно.

"Только 28 процентов считают, что Финляндии следует дождаться Швеции и вместе вступить в Североатлантический альянс под руководством США", — передаёт издание.

Известно, что опросе приняли участие 1 021 житель североевропейской страны.

Ранее турецкие власти заявили, что готовы ратифицировать заявку Финляндии на вступление в НАТО, но без Швеции.