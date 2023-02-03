Граждане Финляндии считают, что стране нет смысла ждать пока заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс ратифицирует Турция. Согласно опросу, более 50 процентов финнов уверены, что Хельсинки должны пойти в НАТО самостоятельно, передаёт EADaily.
Так, 53 процента респондентов заявили, что Стокгольм должен решать вопросы с Анкарой самостоятельно.
"Только 28 процентов считают, что Финляндии следует дождаться Швеции и вместе вступить в Североатлантический альянс под руководством США", — передаёт издание.
Известно, что опросе приняли участие 1 021 житель североевропейской страны.
Ранее турецкие власти заявили, что готовы ратифицировать заявку Финляндии на вступление в НАТО, но без Швеции.
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